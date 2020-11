Mateusz Morawiecki przedstawił 10 działań antykryzysowych dla firm. "To najlepsza odpowiedź na pandemię"

- Mamy do czynienia niewątpliwie z jednym z największych kryzysów w ostatnich dziesięcioleciach – stwierdził w piątek premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej.

Dodał jednak, że ostatnie prognozy Komisji Europejskiej pokazują, że „z tego kryzysu Polska ma szansę wyjść lepiej niż większość krajów Unii Europejskiej”.

- Wspólna polityka finansowa i dobra polityka gospodarcza może być, wraz z właściwym zachowaniem po stronie społeczeństwa, najlepszą odpowiedzią na pandemię tu i teraz. Od tego będzie zależało nie tylko nasze zdrowie i życie, ale też stan gospodarki – tłumaczył szef rządu.

Morawiecki zapewniał, że „spadek gospodarczy” będzie dwa razy płytszy niż średnia Unii Europejskiej. - Wiemy doskonale, że to ważne jako podstawa odbicia gospodarczego na przyszły rok. Niestety dzisiaj musimy dokonywać kolejnych obostrzeń, żeby zatrzymać ekspansję koronawirusa – mówił. - Polska obroniła swoją pozycję jako kraju z jednym z najniższych wyników pod kątem bezrobocia. Broniliśmy gospodarkę w najlepszym możliwym procencie w porównaniu do PKB w porównaniu do innych krajów Europy – dodał.