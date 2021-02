Mateusz Morawiecki o szczepionkach: Konieczne jest zainwestowanie w budowę fabryk lub linii produkcyjnych

Premier Morawiecki przedstawił 5 filarów Krajowego Planu Odbudowy. "Zależy nam na tym, żeby Polacy zarabiali jak najwięcej"

- Krajowy Plan Odbudowy to przedsionek do Polskiego Nowego Ładu. To program, dzięki któremu chcemy przebudować państwowe finanse, chcemy dalej przyspieszać proces cyfryzacji Polski, ale także chcemy tworzyć wielkie inwestycje- mówił w piątek premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu przedstawił 5 filarów KPO.