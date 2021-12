Mateusz Morawiecki na Stadionie Narodowym. Premier zachęca do szczepienia dawką przypominającą. „To najlepszy prezent dla naszych bliskich”

Szef rządu wskazał, że dzisiaj proces rejestracji i zaszczepienia wygląda jeszcze prościej niż do tej pory. - Wystarczy mieć e-skierowanie, 18 lat i udać się do punktu szczepień, tam to szczepienie odbędzie się bez żadnych zbędnych formalności – mówił. - Jeszcze nigdy tak łatwo nie można było zrobić czegoś tak ważnego dla siebie i swojej rodziny. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. To drugie święta w cieniu koronawirusa, zwalczmy go razem – apelował.

Dodał, że koronawirusa „musimy zwalczyć wspólnie - poprzez szczepionki, ale także przez przestrzeganie zasad, które cały czas obowiązują”.