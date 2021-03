Mateusz Morawiecki, Matteo Salvini i Viktor Orban budują nowy sojusz? Spotkanie polityków w Budapeszcie już w czwartek 1 kwietnia 2021

Abp Sławoj Leszek Głódź ukarany przez Nuncjaturę Apostolską. Majątek arcybiskupa Głódzia leży w Bobrówce na Podlasiu. Wróci do posiadłości?

Nuncjatura Apostolska ukarała arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia. Musi opuścić archidiecezję. Czy wróci do majątku na Podlasiu? Jak wygląda majątek arcybiskupa Głódzia? Urodzony w Bobrówce (powiat moniecki) na Podlasiu duchowny to w ostatnim czasie bardzo kontrowersyjna postać. Media podają, że duchowny miał tuszować afery pedofilskie w Kościele Katolickim, jak również miał mobbingować podległych mu księży. Przeprowadziliśmy śledztwo dziennikarskie, aby pokazać Państwu, jaki majątek zgromadził emerytowany już arcybiskup Głódź, zajmując wysokie kościelne stanowiska. Dotarliśmy do osób z najbliższego otoczenia duchownego. To co mówią, daje dużo do myślenia.