Mateusz Morawiecki: Druga szczepionka firmy Moderna będzie zatwierdzona w pierwszym tygodniu 2021 roku

- Zdrowi ludzie też mogą przenosić wirusa. Żeby te święta były bezpieczne, zadbajmy, by były w gronie najbliższej rodziny. Wkrótce potem przystąpimy do programu szczepień, który w najbliższych kilku miesiącach będzie kluczowym zadaniem logistycznym - mówił.

- Szczepionka jest dobrowolna, ale zachęcamy wszystkich do szczepień, by stały się one przełomem dla ludzi i dla gospodarki. Im szybciej zwalczymy wirusa, tym szybciej będziemy mogli powrócić do gospodarczej normalności. W 2021 roku musimy zwalczyć wirusa - dodał.

- Szpital w pełni profesjonalnie przygotował się do zaszczepienia wszystkich chętnych. Mamy ogromne doświadczenie i znakomity zespół. Szczepienia są niezwykle potrzebne - stwierdził dyrektor CSK MSWiA w Warszawie, prof. Waldemar Wierzba.