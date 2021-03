Mateusz Morawiecki: Apelujemy do władz białoruskich, żeby przestały traktować Polaków jak zakładników

500 plus będzie wstrzymane? Pieniądze powinny trafić do przedsiębiorców - pisze lekarz Bartosz Fiałek

500 plus to program wsparcia dla rodzin z dziećmi, którym chwali się Prawo i Sprawiedliwość. Ostatnie statystyki wskazują jednak, że przyrost naturalny nie wzrasta tak, jak tego się spodziewano. Ponadto, w chwili ogromnego kryzysu gospodarczego, wywołanego pandemią koronawirusa środki z 500 plus powinny trafić nie do rodzin z dziećmi, a do przedsiębiorców. O takim pomyśle pisze na Twitterze lekarz Bartosz Fiałek.