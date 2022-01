"Mata" zatrzymany za posiadanie narkotyków. Wydał nietypowe "oświadczenie"...

Do zatrzymania rapera doszło w nocy z czwartku na piątek. Idol nastolatków trafił do aresztu - miał przy sobie 1,5 grama marihuany. Raper miał uciekać przed policją, by uniknąć zatrzymania.

W obronie Michała M. stanęło wielu dziennikarzy, ale także innych celebrytów. 21-latek usłyszał zarzuty posiadania narkotyków i został zwolniony z aresztu. Grozi mu do trzech lat więzienia.

"Mata" postanowił odnieść się do sprawy w wymownym stylu. W piątek wieczorem raper opublikował na Instagramie link do utworu Jamala "Policeman". Ten hit z 2005 roku porusza temat depenalizacji marihuany. "Jak to policeman przeszukuje mnie? Przecież mam prawo nosić to, co chcę" - rapował ponad 15 lat temu Jamal.