Mata zatrzymany za narkotyki. Młodzieżówka Platformy Obywatelskiej pisze #FreeMata

Podczas rutynowej kontroli w Warszawie 21-letni mężczyzna został zatrzymany za posiadanie środków prawnie zabronionych. Chodzi o susz koloru brunatno–zielonego, marihuana – podała tvp.info mł. asp. Iwona Kijowska.

Jak informuje RMF, policja zauważyła dwóch mężczyzn zachowujących się nerwowo. Zostali zatrzymani, a po wylegitymowaniu się sami wyjęli z kieszeni woreczek z suszem. U jednego z nich - Michała Matczaka policjanci zabezpieczyli 1,5 grama narkotyku. Drugiemu skonfiskowano pół grama.

Michał Matczak, to syn prawnika prof. Marcina Matczaka, będącego zagorzałym krytykiem rządu i PiS. Tuż przed północą, kiedy jego syn był zatrzymywany, Marcin Matczak zamieścił post na Twitterze w którym stwierdził, że padł ofiarą ataku spoofingowego.

"Dziś około 21.00 dostałem telefon z numeru 800 808 808 (infolinia CBA) z informacją, że mój syn nie żyje. Oczywiście Michałowi nic nie jest. Po krótkim zdenerwowaniu tym telefonem uznałem, że jest on dobrym powodem, by nadal robić to, co dotychczas, tylko bardziej" - napisał.