Masowy grób ze szczątkami 215 dzieci w Kanadzie. Kamloops Indian Residential School była największą placówką niechlubnej historii

Kamloops Indian Residential School był największą placówką w systemie siłowej asymilacji młodych obywateli rdzennej ludności Kanady. Szkoła została otwarta pod administracją rzymskokatolicką w 1890 roku. W latach pięćdziesiątych XX wieku szkoła liczyła aż 500 uczniów. Administrację szkołą przejął rząd centralny w 1969 r. Do 1978 r. czyli do zamknięcia budynek pełnił funkcję domu studenckiego.

Rosanne Casimir, szefowa społeczności The Tk’emlúps te Secwe̓pemc (TteS) w mieście Kamloops powiedziała, że ​​wstępne odkrycie stanowił niewyobrażalną stratę, która nigdy nie została udokumentowana przez administratorów szkoły.

O znalezisku poinformował szef organizacji The First Nation (Rdzenny Naród), która współpracuje ze specjalistami i biurem koronera w celu ustalenia przyczyn i czasu zgonów, które nie są obecnie znane.

Przedstawicielka społeczności The Tk’emlúps te Secwe̓pemc poinformowała media, że szczątki zostały znalezione za pomocą radaru penetrującego ziemię podczas przeglądu szkoły. - O ile nam wiadomo, to zaginione dzieci. Niektóre miały zaledwie trzy lata - powiedziała Casimir.

Poinformowano też, że udało się dotrzeć do rodzin, których dzieci uczęszczały do ​​szkoły. Oczekuje się, że wstępne ustalenia zostaną ogłoszone i przedstawione rodzinom i społecznościom do połowy czerwca.

Główna koroner Kolumbii Brytyjskiej, Lisa Lapointe, powiedziała kanadyjskiej stacji CBC, że „jesteśmy na wczesnym etapie zbierania informacji”.