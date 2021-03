Masakra w Kolorado w USA: napastnik zastrzelił 10 osób. Został zatrzymany

Masakra w supermarkecie w amerykańskim mieście Boulder w stanie Kolorado. Szaleniec zastrzelił co najmniej dziesięć osób, w tym jednego policjanta. Sprawca masakry został zatrzymany, jest ranny.

Na konferencji prasowej szefowa miejscowej policji, Maris Herold, z trudem powstrzymywała łzy. Powiedziała, że nieznane sa motywy działania sprawcy. Boulder znajduje się 40 kilometrów na północny zachód od Denver. To tragedia i koszmar dla hrabstwa Boulder – mówił prokurator okręgowy hrabstwa Boulder, Michael Dougherty.

To byli ludzie spędzający dzień na zakupach. Obiecuję ofiarom i mieszkańcom Kolorado, że osądzimy sprawcę. Dean Schiller opowiadał, że wyszedł z supermarketu, kiedy usłyszał strzały i zobaczył trzy osoby leżące na podłodze. Nie ruszały się. Film zamieszczony na YouTube pokazał jedną osobę leżącą na podłodze wewnątrz sklepu i dwie kolejne kilka metrów dalej. Schiller nie pamiąta , ile padło strzałów. W tym czasie policjanci, w tym oddział specjalny SAWA otoczyli już sklep i z głośników popłynęły wezwania do napastnika, aby się poddał. Po jakimś czasie policjanci wyprowadzili ze sklepu mężczyznę bez koszuli z krwią spływającą po nodze, był skuty kajdankami. Trafił on do szpitala. Policjanci nie chcieli powiedzieć, czy to on był zabójcą.

Sarah Moonshadow opowiadała Denver Post, że rozległy się dwa strzały tuż po tym, jak z synem Nicolas Edwardsem skończyli zakupy i po chwili, słysząc strzały, zaczęli uciekać. James Bentz był wtedy w dziale mięsnym, kiedy usłyszał strzały. Wyskoczył z rampy i pobiegł przed siebie. Zabity oficer policji to 51-letni Eric Talley. Służył w organach w Boulder od 2010 roku. Pobiegł do sklepu po wezwaniu, że doszło w supermarkecie do strzelaniny. Był jednym z najlepszych funkcjonariuszy w Boulder, jego życie było zbyt krótkie - powiedział Dougherty o Talleyu.

Matthew Kirsch, pełniący obowiązki prawnika USA w Kolorado, obiecał, że dochodzenie wesprą organy federalne. W oświadczeniu sieć King Soopers, w której doszło do tragedii zaoferowała wsparcie dla współpracowników, klientów i ratowników, którzy odważnie zareagowali na tę tragiczną sytuację. Będziemy współpracować z organami ścigania, a nasz sklep pozostanie zamknięty podczas dochodzenia policyjnego, napisano w oświadczeniu.

Kevin Daly, właściciel restauracji Under the Sun Eatery and Pizzeria, kilka przecznic od supermarketu, powiedział, że był w sklepie, kiedy zobaczył przyjeżdżające samochody policyjne i kupujących wybiegających z supermarketu. Przyjął kilka osób do siebie, aby się ogrzali, inni wsiedli do autobusu podstawionego przez policję. Gubernator Kolorado Jared Polis napisał na Twitterze, że jego „serce pęka, gdy obserwujemy niewyobrażalne wydarzenie, które miało miejsce w Boulder. Sekretarz prasowy Białego Domu Jen Psaki napisała na Twitterze, że prezydent Joe Biden został poinformowany o strzelaninie. Ten atak był siódmym masowym zabójstwem w USA w tym roku, po strzelaninie z 16 marca, w której zginęło osiem osób w trzech salonach firmach masażu w okolicy Atlanty. Przerwy w masowych zabójstwach spowodowane były pandemia i wprowadzonymi ograniczeniami. W roku 2020 było najmniej takich tragicznych wydarzeń od ponad dekady.

Polskie zespoły zaszczepią NATO