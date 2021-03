Masakra w Kolorado: Ahmad Aliss, urodzony w Syrii zastrzelił 10 osób. Czy był toi akt terroru? (Aktualizacja)

Alissa jest w szpitalu, jego stan jest stabilny i zostanie niebawem przeniesiony do więzieniu hrabstwa Boulder. W liceum był zapaśnikiem, jego rodzina opisała go jako „szajbusa”

- To tragedia i koszmar dla hrabstwa Boulder – mówił prokurator okręgowy hrabstwa Boulder, Michael Dougherty. - To byli ludzie spędzający dzień na zakupach. Obiecuję ofiarom i mieszkańcom Kolorado, że osądzimy sprawcę.

W tym czasie policjanci, w tym oddział specjalny SAWA otoczyli już sklep i z głośników popłynęły wezwania do napastnika, aby się poddał. Po jakimś czasie policjanci wyprowadzili ze sklepu mężczyznę bez koszuli z krwią spływającą po nodze, był skuty kajdankami. Trafił on do szpitala. Policjanci nie chcieli powiedzieć, czy to on był zabójcą.