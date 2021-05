Masakra na stacji metra w stolicy Meksyku. Runął wiadukt i wagoniki spadały na samochody. 23 osoby nie żyją

NOWE FAKTY Tragiczny wypadek w Mierzęcicach. Mama z 3-miesięcznym dzieckiem zginęła w roztrzaskanym aucie na trasie S1

Tragiczny wypadek w Mierzęcicach na S1. W piątek, 16 kwietnia, o godzinie 6.37 doszło do tragicznego w skutkach wypadku na trasie S1 w Mierzęcicach. W karambolu zginęła 29-letnia kobieta, a także jej 3-miesięczne dziecko, pozostali poszkodowani trafili do szpitala św. Barbary w Sosnowcu i szpitala w Zawierciu. 3 -letnie dziecko przebywa pod opieką lekarzy i psychologów w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. To nie pierwszy tak tragiczny w skutkach wypadek na odcinku S1 od Podwarpia do Pyrzowic. Czy to droga śmierci?