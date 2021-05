Masakra na stacji metra w stolicy Meksyku. Runął wiadukt i wagoniki spadały na samochody. 20 osób nie żyje

Burmistrz Mexico City, Claudia Sheinbaum, napisała na Twitterze, że belka nośna wiaduktu nie wytrzymała i doszło do zawalenia się całej konstrukcji. Dodała, że na miejscu tragedii pracuje coraz więcej wiele ekip ratowniczych, ranni zabierani są natychmiast do szpitali.

Co najmniej 20 osób zginęło w wyniku zawalenia się wiaduktu metra w stolicy Meksyku, co spowodowało runięcie wagonów na jadące pod spodem samochody – poinformowała miejscowa policja lokalne władze.

Sheinbaum dodała, że co najmniej jeden samochód był uwięziony pod gruzami, a ratownicy szukali ocalałych. Do wypadku doszło około godziny 22:30 czasu lokalnego na linii metra nr 12, znanej również jako linia złota. Została ona otwarta w 2012 roku. Konstrukcja powstawała, gdy minister spraw zagranicznych Marcelo Ebrard był burmistrzem miasta Meksyk.

- To straszna tragedia. Solidaryzuję się z ofiarami i ich rodzinami. Należy zbadać przyczyny tego straszliwego dramatu, jestem do dyspozycji władz, aby pomóc we wszystkim, co jest konieczne - napisał Ebrard na Twitterze.