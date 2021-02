Marzena Rogalska po 12 latach odchodzi z TVP. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" pożegnała się z widzami

Decyzja Rogalskiej o odejściu zaskoczyła nie tylko widzów, ale także współpracowników i szefostwo. Stacja musiała na szybko znaleźć dla niej zastępstwo w obsadzie "Pytania na śniadanie". Wiadomo już, że obok Tomasza Kamella na kanapach zasiadła Izabella Krzan. Nie wiadomo jednak czy to tylko tymczasowe rozwiązanie, czy Krzan zostanie prowadzącą "PnŚ" na dłużej.

Marzena Rogalska najbardziej kojarzona jest z prowadzenia porannego programu TVP "Pytanie na śniadanie", najczęściej z Tomaszem Kammelem. Prowadziła także takie programy jak „Gotowi do gotowania. Start!”, „To był rok!”, a od stycznia 2021 roku „Zacznij od nowa”. - Jak widać, tytuł mojego ostatniego programu okazał się proroczy. Bo pamiętajcie, że zawsze można zacząć od nowa - pisze dziennikarska na swoim fanpage'u.

Odejście Rogalskiej jest o tyle zaskakujące, że miała zostać twarzą nowego kanału telewizji publicznej, TVP Kobieta, który startuje 8 marca. Prezenterka miała mieć swój program, występuje też w spocie promującym nowy kanał.

Nie wiadomo jeszcze nic o planach zawodowych Rogalskiej. Dziennikarska zaprasza jednak swoich widzów do Teatru Capitol, gdzie występuje w w spektaklu „Czy ty to ty” oraz do Radia Złote Przeboje.