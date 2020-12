Marta Lempart zakażona koronawirusem. Liderka Strajku Kobiet sugeruje, że TVP dostało informację o tym z państwowej bazy danych

Leczenie COVID-19 – jakie leki i terapie są stosowane? Sprawdź, co wiemy o skuteczności i bezpieczeństwie środków przeciw koronawirusowi

Choć pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 trwa już blisko rok, wciąż nie ma lekarstwa na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19. Jedyny lek stosowany nieeksperymentalnie, choć wciąż w ramach badań, wykazuje tylko umiarkowaną skuteczność – to niezwykle drogi remdesivir. Nie znaczy to wcale, że lekarze pozostają bezradni, bo do dyspozycji mają środki pomocne na różnych etapach zakażenia. Od terapii osoczem, poprzez podawania chlorochiny, azytromycyny i deksametazonu, aż po układanie pacjentów na brzuchu – poniżej przedstawiamy przegląd 22 najpopularniejszych metod leczenia COVID-19.