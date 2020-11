Marta Lempart, liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet: Nasz najważniejszy postulat to dymisja rządu

Działaczka społeczna podczas rozmowy w „Kropce nad i” przypomniała, że postulaty prezentowane przez strajk kobiet, to całość zebrana między innymi z transparentów, które są przynoszone na protesty.

„Ja nie jestem od tego, żeby wmawiać ludziom strach (…) Ja jestem, żeby dawać przykład” – powiedziała podczas programu Lempart.

W trakcie rozmowy padło także pytanie o przywództwo i struktury organizacji, przy czym prowadząca przywołała wypowiedź Władysława Frasyniuka dla Newsweeka: "jeśli w ciągu dziesięciu dni Marta Lempart nie zbuduje przywództwa i organizacji, to możemy zacząć pisać kolejną historię, jak żeśmy spierdolili tę rewolucję".

Marta Lampart zapytana o to, czy uważa, że strajki kobiet są przyczyną wzrostu zachorowań, liderka Strajku Kobiet zwróciła uwagę, że jeśli powinniśmy szukać winnych, to jest nim Jarosław Kaczyński, który sprowokował ludzi do wyjścia na ulicę i pokazania swojego niezadowolenia. Głównym postulatem strajku kobiet cały czas jest dymisja tego rządu i według jego liderki wszystko leży w rękach Jarosława Kaczyńskiego.