Marta Guzowska: W Wiedniu bardzo szybko poczułam się swojsko

Przede wszystkim chciałam, żeby to był mój Wiedeń. Chciałam pokazać to, co mnie w Wiedniu zafascynowało, urzekło. Stąd wziął się duży rozdział o cmentarzach, które dla mnie są tak fascynujące; musiałam o tym napisać. Zresztą, jest to cudowne miejsce do spacerów. Przyznam, że mnie niespecjalnie urzeka ten cesarsko-królewski Wiedeń, czyli to, co się najbardziej rzuca w oczy. Każdy turysta, który przyjeżdża do Wiednia, widzi najpierw Pałac Schönbrunn czyli letnią rezydencję cesarza, widzi Hofburg, czyli miejską rezydencję cesarza, widzi dwa wielkie muzea, które zostały zbudowane za Franciszka Józefa, a w środku siedzi Maria Teresa. Zatem widać głównie Wiedeń XIX-wieczny. Nie chcę wartościować, ale osobiście uważam, że to najnudniejszy okres w historii; nigdy mnie nie pociągał. Chciałam więc pokazać taki Wiedeń, którego nie widać na pierwszy rzut oka.

Pomysł nie był mój. Propozycja wyszła ze strony wydawnictwa Wielka Litera, które publikuje serię książek pod nazwą „Podróże nieoczywiste”. Jest to więc przewodnik nie do końca oczywisty, bo nie oprowadzam po architekturze Wiednia ani miejscach, które każdy może zobaczyć i są wypunktowane w każdym przewodniku. To jest raczej przewodnik po nastroju Wiednia; piszę o tym, jaki jest Wiedeń pod podszewką, pod warstwą tynku. Co kryje się pod warstwą lukru, jak już ją zliżemy.

Kiedy się tu przeprowadziłam, początkowo miałam z tym miastem problem. Zamieszkałam w Wiedniu nie z własnej inicjatywy. Mąż dostał tu pracę i zapytał: „Kochanie, może byśmy wyjechali do Wiednia?” Ponieważ mieszkaliśmy wtedy w Budapeszcie, którego naprawdę nie lubiłam, powiedziałam: „Właściwie, dlaczego nie? Gorzej już nie będzie”. Gdybym wtedy miała wybierać miasto do życia dla siebie, to może byłby to Berlin? Może Londyn? W tamtym czasie Wiedeń był dla mnie tym, czym jest dla wielu osób w Polsce: ot, duży Kraków, trochę nudny. Złocenia, konie i dorożki. Jedzenie składa się głównie z bitej śmietany, no i kawy, która w rezultacie okazała się obrzydliwa. To w ogóle osobny temat.

Otwarcie o tym piszę w książce (śmiech). Wiedeń to jest kosmos. Możesz tam mieszkać od pięciu pokoleń i też do końca możesz nie mieć o nim pojęcia.

Dlaczego, to nie wiem, ale mogę ci powiedzieć, jak zła jest ta kawa (śmiech). To jest pytanie moim zdaniem filozoficzne bardziej niż praktyczne. Co ciekawe, wiedeńczycy mają duże zasługi we wprowadzeniu kawy do Europy. Nie wiadomo, czy byli w tym pierwsi, ale z pewnością jednymi z pierwszych; mamy przecież kawę po wiedeńsku! O tym, jak zła jest to kawa przekonaliśmy się z mężem szybko i boleśnie, bo oboje jesteśmy wielbicielami porządnej kawy. W Wiedniu podają lurę; to coś, co jest brązowe, pachnie jak kawa, ale tak nie smakuje. Bez posłodzenia i bez dużej ilości bitej śmietany nie da się tego wypić. Żeby w Wiedniu wypić dobrą kawę, trzeba iść do Włocha. Na szczęście dużo jest włoskich kawiarni.

Za to odbrązawiasz croissanty. Okazuje się, że to wcale nie są francuskie rogaliki!

W gruncie rzeczy wylądowałam w Wiedniu przypadkiem. Miałam małe dziecko, przez co czułam się dość ograniczona, więc trochę potrwało, zanim przebiłam się przez tę oklepaną powierzchnię, która mówi o tym, że Wiedeń jest nudny, więc dlaczego miałoby mnie interesować CK, cesarzowa Sisi i Franciszek Józef. Tymczasem okazało się, że to jest nieprawda. Wiedeń jest dziwny, ale w swoim odlotowym stylu. Ma mroczną duszę, z której zupełnie nie zdawałam sobie sprawy, a która odpowiada mojej mrocznej duszy, więc się pokochałyśmy i pokochałam to miasto. Zadziwiająca jest dla mnie obsesja wiedeńczyków dotycząca śmierci. Polski pisarz Radek Knapp mieszkający od lat w Wiedniu opowiadał mi, że niedawno otwarto lokal, w którym spotykają się obcy ludzie i opowiadają sobie najbardziej makabryczne historie. Znasz miasto, w którym odbywałyby się takie rzeczy? Najlepiej jeszcze, żeby to były historie z życia wzięte. Na tym polega urok, że nie jest to coś, co przeczytałaś w gazecie, tylko, że przytrafiło się to twojej sąsiadce. „Piecyk jej wybuchł, w związku z tym mieliśmy znajomy pogrzeb”.

Croissant to wiedeński wynalazek. Pochodzi z okresu odsieczy wiedeńskiej – wtedy pieczono ciastka w kształcie tureckiego półksiężyca; miał symbolizować zwycięstwo nad Turkami i mówić, że w Wiedniu się Turków zjada. Do Francji przedostały się podobno dopiero wtedy, kiedy Maria Antonina, czyli córka Marii Teresy została królową Francji.

Czyż nie jest to podobne do naszej narodowej cechy narzekania? My przecież uwielbiamy narzekać.

Ale wiedeńczycy nie narzekają! Oni mówią po prostu: „No, cóż. Takie jest życie. Sąsiadce piecyk wybuchł. Szkoda. Nie doczekała urodzin wnuka. Za to pogrzeb był piękny”. Nawiasem mówiąc, to z Wiednia pochodzi niemieckie określenie „a schöne Leich” czyli piękny trup.

Faktycznie, to różnica. Podobnie z podejściem do problemów. Jeśli wiedeńczyk ma problem, to idzie do kawiarni, zamawia tę podłą kawę, czyta gazetę i ma nadzieję, że sprawy same się poukładają. Natomiast Polak od razu wskakuje na barykady, zanim jeszcze dowie się, o co chodzi.

I co? Nieprawda? (Śmiech). Przecież tak z nami jest. To też wiem od Radka Knappa. On mieszka w Wiedniu od 40 lat; ja dopiero 12 lat. On chodził w Wiedniu do szkoły, jego perspektywa jest inna; był młody jak tu przyjechał. Natomiast w moim odczuciu wiedeńczycy są szalenie zrelaksowani. To rzecz, która od razu rzuca się w oczy. Polacy są dość spięci, zwłaszcza ci z dużych miast. Mówią: „Nie, w tych butach nie mogę pójść do sklepu”, nawet jeśli wybierali się tylko po pietruszkę. Wiedeńczycy są nadzwyczajnie wyluzowani. W kapciach skoczą do piekarni.