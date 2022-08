Marta Guzowska: Pisarz żyje dla takich momentów, kiedy ta muza coś mu tam szepnie

„Reguła numer 1”to już druga Pani powieść kryminalna, w której bohaterką jest archeolożka-złodziejka Simone Brenner. Znudził się Pani antropolog Mario Ybl?

Nie (śmiech). Mario Ybl to moja wielka miłość i będę bardzo smutna, gdy napiszę ostatni tom jego przygód. Ale to jeszcze nie nastąpiło. Z Mariem jest taka dziwna historia, że chciałam go zdradzić, zrobić jakiś skok w bok. Pomyślałam, że zdradzę go z Simoną. Miał być jednorazowy skok w bok, a wyszedł trwały związek...(śmiech). Na razie jestem więc bigamistką. Ale nie, Mario mi się absolutnie nie znudził, on jeszcze powróci.

Jeśli mówi Pani o Mariu jak o swoim literackim kochanku, to kim jest Simona? Przyjaciółką?

Tak, ale też moim alter ego. Simona to taka lepsza ja: śmielsza, odważniejsza, z większym jajem, robiąca rzeczy, na które ja bym się nigdy nie odważyła. Jest jak taka fajna przyjaciółka albo starsza siostra. Starsza w sensie doświadczenia, śmiałości, życiowej odwagi.