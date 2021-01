Marszałek Senatu Tomasz Grodzki: Rozliczmy rząd za tempo szczepień. Nikt ich nie zwolni z odpowiedzialności

- To musi być akcja ciągła, intensywna , masowa – podkreślił marszałek. Dodał, że rząd „powinien zrobić wszystko, by osiągnąć 4 miliony szczepień miesięcznie”. - Nikt ich nie zwolni z odpowiedzialności za szczepienia – mówił.

Profesor Grodzki przywołał także stratę 70 milionów na wybory, które się nie odbyły oraz brak zwrotu pieniędzy za respiratory, co według marszałka jest zdecydowanie ważniejszą kwestią do wyjaśnienia, niż afera na WUM-ie.

- Proszę zrozumieć, że ludzie są w rozpaczy i dotyczy to zarówno szarych pracowników, jak i biznesmanów – mówił Grodzki odnosząc się do właścicieli biznesów, którzy chcą sprzeciwić się obostrzeniom.

- Jeśli chodzi o ilość, to faktycznie jesteśmy na 4 miejscu, ale jeśli chodzi o odsetek zaszczepionej populacji, to jesteśmy na 12 miejscu – zaznaczył Grodzki w programie.

Brak możliwości nieprzyjęcia mandatu?

Marszałek Grodzki przyrównał ustawę, którą chce wprowadzić Prawo i Sprawiedliwość do czasów PRL-u. - To jest absurd. Nie ma na to naszej zgody - skomentował

- To są tendencje do dążenia do państwa autorytarnego. Jest to zaprzeczenie reguł państwa demokratycznego. Nie będzie na to zgody w Senacie – mówił dalej w programie.