Marszałek Senatu, prof. Tomasz Grodzki, w Kijowie. „Niech żyje Ukraina"

Marszałek Senatu dodał, że wielu odradzało mu przyjazd z powodu trudnej sytuacji. – Ale ani ja, ani moi członkowie delegacji nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że musimy być tutaj, tu i teraz – mówił.

– Przybyliśmy tu, aby okazać jednoznaczną solidarność wielkiemu narodowi ukraińskiemu – powiedział.

Tomasz Grodzki podkreślił, że „jako Polacy doskonale rozumiemy, co znaczy zagrożenie dla demokracji, dla suwerenności czy dla spójności terytorialnej Ukrainy”. – Powiem więcej - zjednoczony świat Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Polacy mają przekonanie, że to, co się dzieje teraz, to nie jest tylko konflikt na granicy rosyjsko-ukraińskiej. To nie jest tylko konflikt o Ukrainę, o Polskę czy Europę; wynik tego konfliktu zdecyduje, gdzie zostanie ustanowiona granica wolnego świata cywilizacji zachodniej, w której Ukraina musi się znaleźć – mówił.