Marszałek Sejmu Elżbieta Witek odpowiada Holandii na uchwałę ws. braku praworządności w Polsce. "Nie możemy być chłopcem do bicia"

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek oświadczyła na specjalnie zwołanej konferencji w Sejmie, że stanowczo odpowiada na uchwałę Izby Reprezentantów Królestwa Niderlandów. Jej zdaniem ingerencja w demokratyczne organy w suwerennym kraju jest niegodna partnerskiego dla Polski kraju.

Marszałek Sejmu użyła nawet zwrotu "chłopców do bicia", co miało by sugerować, że Holandia nas traktuje z góry i bardzo protekcjonalnie.

Marszałek Sejmu zapowiedziała, że na spotkaniu z ambasadorami w Warszawie przekaże odpowiedź Sejmu na ręce pani ambasador Królestwa Niderlandów.

We wtorek, 1 grudnia 2020 r., holenderska Izba Reprezentantów podjęła uchwałę, według której rząd Holandii ma postawić Polskę przed Trybunałem Sprawiedliwości UE za naruszenie zasad praworządności.

Rezolucja izby wzywa rząd do zbadania możliwości i rozpoczęcia przygotowań do wszczęcia sprawy przeciw Polsce w oparciu o unijne traktaty. A także, by sprawdzić, czy są inne kraje, które chciałyby dołączyć do takiego postępowania. Rezolucja wzywa też, by rząd zdał sprawozdanie z tych działań do końca lutego 2021 r.