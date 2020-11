Marsz Niepodległości, Warszawa 2020. Organizatorzy podali trasę. "Rajd" przejedzie przez centrum stolicy

Decyzja o zmianie formy z marszu na przejazd zapadła kilka dni temu. W ten sposób organizatorzy chcieli ominąć przepis o zakazie zgromadzeń (obostrzenia pandemiczne) oraz zagrać na nosie Rafałowi Trzaskowskiemu, który od wielu tygodni deklarował, że nie pozwoli na warszawski Marsz Niepodległości, argumentując to właśnie wysokim ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa.

- Sąd II instancji postanowił oddalić nasze zażalenie na postanowienie sądu I instancji utrzymujące decyzję Trzaskowskiego o zakazie Marsz Niepodległości. My oczywiście na to nie zważamy, ponieważ w środę wyjątkowo wybieramy się na Marsz Niepodległości samochodami i motocyklami. Ale jeśli Trzaskowski chce się sądzić, to nie ma problemu. Złożymy skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu - napisano wczoraj w mediach społecznościowych Marszu Niepodległości.