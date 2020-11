Marsz Niepodległości w Warszawie. "Nie możemy tu mówić o zgromadzeniu spontanicznym". Policja poinformowała, że doszło do zamieszek

Policja w Warszawie poinformowała, że zablokowane dla ruchu są Al. Jerozolimskie od pl. Zawiszy do ronda Waszyngtona. Przez m Aleje nie można też przejechać ulicami Kruczą, Bracką czy Emilii Plater. - W naszej rzeczywistości prawnej doszło sytuacji w której organizator marszu nie respektuje wyroków sądu. To jest informacja kluczowa, bo był zakaz organizowania tego marszu przez prezydenta Trzaskowskiego. A z drugiej strony mieliśmy wyrok sądu – skomentowała na antenie TVN24 Karolina Gałecka, rzeczniczka ratusza i dodała, że trudno jest powiedzieć, czy to jest przemarsz, czy to jest przejazd – dodała.