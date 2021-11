Marsz Niepodległości. Rafał Trzaskowski o politykach PiS: Mają usta pełne frazesów, ale nie mają jaj

W piątek minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro wniósł do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną na decyzję Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który zdecydował o uchyleniu Marszowi Niepodległości statusu wydarzenia cyklicznego. Sprawę komentował w TVN24 prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Trzaskowski: ci ludzie nie mają jaj

Polityk w bardzo krytycznych słowach odniósł się do działań ministra sprawiedliwości. - To jest coś niebywałego, że prokuratura staje dzisiaj w obronie chuliganów, którzy niszczyli Warszawę, którzy wrzucali race przez okna do mieszkań - powiedział. - To, co widzieliśmy to były burdy organizowane przez chuliganów - dodał.

Prezydent Warszawy podkreślał, że w jego opinii spór wokół Święta Niepodległości jest wynikiem tego, że PiS oddał odpowiedzialność za organizację jego obchodów w ręce narodowców.