Marsz Niepodległości. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro wniósł skargę nadzwyczajną

Prokurator generalny Zbigniew Ziobro wniósł w piątek do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną w sprawie wpisania Marszu Niepodległości do rejestru wydarzeń cyklicznych. Pismo jest reakcją na postanowienie warszawskiego Sądu Apelacyjnego, który podtrzymał wcześniejsze rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego - w obu instancjach sądy zdecydowały, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski słusznie domaga się uniemożliwienia wpisania Marszu do rejestru wydarzeń cyklicznych prowadzonego przez wojewodę mazowieckiego.

W skardze do Sądu Najwyższego prokurator generalny wskazał, że nieprawidłowa wykładnia przepisów zastosowana przez sądy doprowadziła w konsekwencji do ograniczenia wolności zgromadzeń, która jest gwarantowana obywatelom w art. 57 konstytucji. Ziobro zawnioskował także o wstrzymanie wykonania decyzji Sądu Apelacyjnego, aby nie doszło do nieodwracalnej szkody "przejawiającej się w uniemożliwieniu organizacji patriotycznego wydarzenia o bogatej tradycji, w ważną narodową rocznicę".

Spór o wpisanie Marszu Niepodległości do rejestru wydarzeń cyklicznych rozpoczął się od pozytywnej decyzji wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła, który 25 października 2021 r. na wniosek Stowarzyszenia „Marsz Niepodległości” wydał zgodę na cykliczne organizowanie zgromadzenia raz do roku w dniu 11 listopada. Decyzja wojewody obejmowała okres od 2021 r. do 2023 r. w godzinach 14.00 – 19.00.