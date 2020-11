Marsz Niepodległości. Ponad 300 osób zatrzymanych. Rannych 35 policjantów

Rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak przekazał na czwartkowej konferencji prasowej, że podczas środowego Marszu Niepodległości na skutek zamieszek rannych zostało 35 funkcjonariuszy. - Trzy osoby przebywają wciąż w szpitalu. Jeden z policjantów doznał urazu oka, ma pęknięty oczodół – mówił policjant. - Liczba rac, która została skierowana w kierunku policjantów, stanowiła realne zagrożenie dla ich życia i zdrowia – tłumaczył.

Jak poinformował rzecznik, w sumie wylegitymowano ponad 700 osób, zatrzymano ponad 300 osób, odnotowano też ponad 40 zdarzeń o charakterze przestępstwa. Wystawiono 260 mandatów karnych, a do sanepidu skierowano ponad 650 wniosków. - Zdecydowana większość osób to chuligani kojarzeni ze środowiskiem pseudokibiców – zaznaczył.

Jak dodał funkcjonariusz, podczas wydarzenia zabezpieczono materiały pirotechniczne oraz broń. - Gdy mamy do czynienia z sytuacją, gdzie jest agresja kierowana wobec policjantów, agresja wobec mienia, mamy do czynienia z reakcją policjantów. Te działania, które wczoraj były prowadzone przez policjantów nie zmieniły się w żaden sposób; one były takie same w przypadku agresji podczas wczorajszych wydarzeń, podczas protestów przedsiębiorców, podczas protestu kobiet - zapewniał.