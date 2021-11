Marsz Niepodległości. Jest apel rzecznika Ministerstwa Zdrowia

Andrusiewicz został zapytany, czy w związku z przypadającym 11 listopada Narodowym Świętem Niepodległości i planowanym na ten dzień Marszem Niepodległości, MZ i Główny Inspektor Sanitarny wydali jakieś rekomendacje.

– Wiadomo, że gromadzimy się na dworze, tak jak miało to miejsce 1 listopada. Wówczas państwo mieliście do czynienia z naszym apelem, apelem ministra zdrowia, o to, żeby - jeżeli nie jesteśmy w stanie zachować dystansu - nosić maseczkę, by chronić siebie i innych – mówił rzecznik MZ.

Marsz Niepodległości ma wyruszyć 11 listopada o godz. 13.00 z ronda Dmowskiego w kierunku błoni wokół Stadionu PGE Narodowego.

PAP