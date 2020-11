Marsz Niepodległości. Dziś poznamy rozmiar strat i ich koszty. Kto ponosi odpowiedzialność za zamieszki?

W środę ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości. Pomimo tego, że w tym roku miał on mieć formułę zmotoryzowaną, wielu uczestników wydarzenia szło w pochodzie pieszo. Podczas wydarzenia doszło do zamieszek i starć z policją. M.in. na rondzie de Gaulle'a w stronę funkcjonariuszy poleciały kamienie i race.

Prezydent stolicy, we wpisie na Facebooku skierował do rządzących kilka pytań. - Gdzie jest pasek TVP mówiący o śmiercionośnym marszu i rozsiewaniu pandemii? Gdzie rządzący, tak chętnie poklaskujący narodowcom? Prawo i Sprawiedliwość, które za każdym razem puszcza oko do „prawdziwych patriotów”, a gdy dzieją się takie skandaliczne sytuacje, nagle cierpi na krótkowzroczność. Gdzie jesteście rządzący, tyle mieliście do powiedzenia na temat ostatnich protestów kobiet? - pytał.

- I najważniejsze. Gdzie wicepremier od bezpieczeństwa, Jarosław Kaczyński? W tym momencie, to na nim spoczywa pełna odpowiedzialność za dzisiejsze wydarzenia na ulicach Warszawy. To on bezpośrednio odpowiada za nadzór na służbami. Rozumiem, że to wszystko nie kwalifikuje się do jakiejkolwiek reakcji? W świetle ostatnich doniesień medialnych, o chęci siłowego stłumienia protestów kobiet, to jeszcze bardziej tchórzliwe i skandaliczne, panie Kaczyński – oznajmił.