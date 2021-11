Marsz Niepodległości będzie mieć charakter państwowy. Poseł Robert Winnicki: Chcemy podejść do sprawy konstruktywnie

„W obliczu niezrozumiałej decyzji prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego odmawiającej legalności Marszowi Niepodległości podjąłem decyzję, aby nadać uroczystości status formalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy Prawo o zgromadzeniach” – poinformował we wtorek szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Oznacza to, że Marsz Niepodległości w tym roku będzie mieć charakter państwowy.

Robert Winnicki, poseł Konfederacji, prezes Ruchu Narodowego, założyciel Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, zapytany przez polskatimes.pl o to, czy to dobra decyzja, że w tym roku Marsz Niepodległości będzie mieć charakter państwowy, powiedział, że „to wszystko zależy”. – Jesteśmy przed spotkaniem zarządu stowarzyszenia na ten temat. Będziemy rozmawiać dzisiaj wieczorem i zobaczymy, jakie są propozycje ze strony rządowej. Chcemy podejść do sprawy konstruktywnie, natomiast oczywiście zgody na to, żeby upaństwowić Marsz Niepodległości z naszej strony nie ma – dodał.