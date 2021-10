Marsz Niepodległości 2021 przejdzie ulicami Warszawy. Jest zgoda wojewody

– To działania warszawskiego ratusza, mające na celu dezinformację. Złożyliśmy do wojewody wniosek o przedłużeniu cykliczności Marszu Niepodległości ponad trzy tygodnie temu i to w gestii wojewody leży podjęcie decyzji, a nie w gestii stołecznego ratusza. Spełniamy wszystkie warunki, które są w ustawie o zgromadzeniach i w zapisach o zgromadzeniach cyklicznych – mówił w rozmowie z polskatimes.pl w ubiegłym tygodniu Robert Bąkiewicz, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości.

Marsz Niepodległości ma rozpocząć się o godzinie 14:00 na Rondzie Romana Dmowskiego i potrwa do 17:00, kiedy to uczestnicy mają zakończyć przemarsz na błoniach Stadionu Narodowego.