Marsz Niepodległości 2021. Policja podsumowała przebieg uroczystości. Ile osób zatrzymano?

Podczas czwartkowej konferencji prasowej rzecznik Komendy Stołecznej Policji, nadkom. Sylwester Marczak, podsumował działania policji podczas zabezpieczenia tegorocznego Marszu Niepodległości. W ocenie Marczaka przebieg całego wydarzenia był zdecydowanie spokojny, choć nie brakowało sytuacji niebezpiecznych oraz prowokacji. Rzecznik stołecznych mundurowych podkreśli także, że tegoroczny Marsz miał rangę uroczystości państwowej.

- Możemy powiedzieć, że dzisiejsze wydarzenie należało do najspokojniejszych w historii marszów, które odbywają się od kilkunastu lat - powiedział nadkom. Marczak. - Zdecydowana większość osób zachowywała się bezpiecznie, choć były także osoby, stanowiące promil uczestników, które prowokowały - dodał rzecznik KSP. - Na całej trasie Marszu ciężko doszukiwać się sytuacji podobnych np. do tych z zeszłego roku. 99,9 symboli używanych podczas tegorocznego Marszu to flagi Polski - wskazywał Marczak.

Rzecznik warszawskiej policji podkreślał, że cały czas prowadzone są czynności. - Będziemy szczegółowo analizować zgromadzony materiał - zapewniał nadkom. Marczak wskazując na ogromny zasób danych m.in. z miejskiego monitoringu. - Musimy przeanalizować terabajty danych pod kątem procesowym - podkreślił. Policjanci będą analizować zgromadzony materiał m.in. pod kątem nieostrożnego obchodzenia się z ogniem.