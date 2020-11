Marsz Niepodległości 2020 zakazany? Sąd przyznał rację Trzaskowskiemu. Organizatory złożą apelację

Samą decyzję o zakazaniu organizacji marszu Trzaskowski ogłosił w piątek. Powoływał się przy tym na, udostępnioną przez siebie w mediach społecznościowych, opinię inspekcji sanitarnej - o którą również wystąpił wojewoda - wskazującą na trudną sytuację epidemiczną, szczególnie w Warszawie i całym Mazowszu. - Wydarzenie jest zgłoszone, więc jako miasto możemy podjąć kroki. W pandemii, gdy mamy negatywną opinię Sanepidu, zawsze zakazujemy zgromadzeń i do tej pory sądy te zakazy podtrzymywały. Wyjaśniam też, że w sytuacji wydarzeń spontanicznych rozwiązać je może Policja, nie urząd – napisał prezydent Warszawy na Twitterze.

Jak dodał, od początku trwania epidemii w naszym kraju Warszawa wydała kilkanaście zakazów dla zgłoszonych zgromadzeń. - W pięciu przypadkach organizatorzy odwoływali się do sądu i za każdym razem sąd podzielał nasze argumenty. Przypominam też, że zgodnie z prawem miasto nie może „zakazywać” wydarzeń spontanicznych – wyjaśniał.

Stwierdził także, że jeżeli Rafał Trzaskowski „odwołuje się do zagrożenia epidemiologicznego, to powinien powstrzymywać wszystkie manifestacje, które były w ostatnich tygodniach na ulicach Warszawy”. - Jeśli tego nie robił, to wydany przez niego zakaz jest zwyczajną segregacją na tle światopoglądowym – mówił.