Mark Brzezinski, nowy ambasador USA w Polsce. Czy będzie nowe otwarcie w relacjach obu krajów? Wojciech Rogacin

Od ponad roku funkcja ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce nie była obsadzona. W tym czasie doszło do wielu napięć pomiędzy Warszawą i Waszyngtonem. Mianowanie Marka Brzezinskiego, który przybywa właśnie do Warszawy, jest szansą na nowe otwarcie we wzajemnych relacjach - pisze Wojciech Rogacin, redaktor naczelny "Polski Metropolii Warszawskiej"