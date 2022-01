Mark Brzezinski, nowy ambasador USA, przylatuje do Warszawy. Oficjalnie rozpocznie misję po złożeniu listów uwierzytelniających

Zaledwie trzy dni po złożeniu zaprzysiężenia na ręce wiceprezydent Kamali Harris Mark Brzezinski przyleci do Warszawy. Nie oznacza to jeszcze formalnego objęcia przez niego funkcji ambasadora. To nastąpi wraz ze złożeniem na ręce prezydenta Andrzeja Dudy listów uwierzytelniających. Kiedy się to stanie, zależy od prezydenta.

W ten sposób kończy się ponad roczny okres braku ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce. Poprzednia ambasador, Georgette Mosbacher, ustąpiła ze stanowiska po przegranej Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich USA. Jak tłumaczyła, jako ambasador mianowana z klucza politycznego czuła, że winna odejść wraz z odejściem administracji, która ją powołała na stanowisko.

Mark Brzezinski przyjeżdża w czasie, kiedy za wschodnią granicą Polski jest niespokojnie, istnieje poważna groźba inwazji rosyjskiej na Ukrainę, a prowokacje ze strony reżimu Łukaszenki na granicy polsko-białoruskiej nie ustają.