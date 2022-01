Mariusz Mioduski: U wielu osób powikłania pocovidowe pozostaną już na zawsze

Czy – jeśli chodzi o powikłania związane z przechorowaniem COVID-19 – mamy już do czynienia z problemem społecznym?

Pandemia mocno wpłynęła na całe nasze życie i na funkcjonowanie wszystkich jego aspektów i w różny sposób dotknęła każdego z nas. Zarówno tych, którzy zachorowali na COVID-19 i przeszli go bardzo ciężko, jak i tych, którzy przez COVID stracili swoich bliskich. Zmieniły się zasady funkcjonowania społeczeństwa. Niestety, wiele osób zostało dotkniętych w ten sposób, że będą te skutki odczuwali na co dzień i już na zawsze będą doświadczali efektów tego, co się wydarzyło w wyniku przechorowania COVID-a.

Które z powikłań, u osób, które przechorowały koronawirusa, pozostaną na zawsze?

COVID-19 jest chorobą której przebieg jest ostry, czyli taki, kiedy relatywnie szybko pojawiają sią objawy ze strony układu oddechowego, ale być może nie zdajemy sobie sprawy z tego, że koronawirus wywołuje też objawy w innych układach. Powszechnie zakażenie jest postrzegane jako choroba układu oddechowego, wywołująca zapalenie płuc, jednak zarówno naukowcy, jak i lekarze, w tym również ja, pracując jako anestezjolog, przez cały czas od początku pandemii lecząc pacjentów w szpitalu tymczasowym zauważam, że COVID-19 jest chorobą wieloukladową; chorobą, która powoduje spustoszenie w wielu układach i narządach, nie tylko w płucach. Mowa tu chociażby o układzie sercowo-naczyniowym. U niektórych chorych po przebyciu infekcji może dojść chociażby do trwałego uszkodzenia mięśnia sercowego. Niewydolność krążenia u wielu pacjentów zostanie już na stałe. Uszkodzenie mięśnia sercowego to nie jest coś, co minie. Nawet osoby, które doświadczały łagodnych objawów z punktu widzenia układu oddechowego, mają często uszkodzenie mięśnia sercowego. To prowadzi do niewydolności serca oraz innych sercowych powikłań, w tym zaburzeń rytmu serca, typu migotanie przedsionków, które pojawiło się nagle, po COVID-zie. Są to choroby, które może bezpośrednio nie zagrażają życiu pacjenta, ale zmniejszają wydolność ogólną organizmu, powodują ograniczenia w funkcjonowaniu choćby społecznym. Pacjent, u którego pojawiła się pocovidowa niewydolność krążenia, nie może wykonywać niektórych prac, niektórych czynności. Jest w pewien sposób upośledzony. Niestety, powikłania sercowe dotyczą wielu młodych osób. Trzeba wspomnieć też o powikłaniach związanych z układem nerwowym, które zaczynają się upośledzeniem funkcji smaku, zapachu, czucia. Nawet u bardzo młodych osób, dwudziestokilkulatków potrafią występować udary; powikłania prowadzą do obniżenia progu drgawkowego i powstawania stanów padaczkowych, które nagle zaczynają się pojawiać, bez przyczyny. Bardzo częste są problemy z pamięcią!