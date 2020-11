Mariusz Kamiński: To, co pan Czarzasty zrobił, było bardzo niedobre. Policjanci dobrze wykonują swoją pracę

- Nie chcę podgrzewać emocji, ale to, co pan Czarzasty zrobił wczoraj, było bardzo niedobre. Podgrzaliście atmosferę, przekazując nieprawdziwą informację- rozpoczął swoje wystąpienie Kamiński. - Funkcjonariusz, który wykonywał swoje obowiązki służbowe jest w tej chwili w szpitalu, ma uszkodzone kolano, rzepkę i więzadło. Na wiele tygodni będzie wykluczony ze służby- dodał.

Kamiński zapowiedział, że "ten incydent będzie wyjaśniany", ponieważ "to są rzeczy niedopuszczalne". Szef MSWiA odniósł się także do zapowiedzi Borysa Budki odnośnie wniosku o wotum nieufności dla Jarosława Kaczyńskiego. - Ten wniosek jest źle skierowany. To ja od początku sprawuję w pełni nadzór nad policją. To ja mogę być rozliczany i będę rozliczony przez wysoką izbę, bo jak każdy minister jestem gotów poddać się procedurom demokratycznym- powiedział. -Uważam, że to były działania podjęte w głębokim interesie państwowym i interesie wszystkich obywateli- dodał.