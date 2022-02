Mariusz Kamiński: Polska będzie bezpiecznym państwem dla naszych sąsiadów

- Rozważaliśmy różne scenariusze, liczyliśmy na deeskalacje, ale determinacja ze strony Rosji spowodowała, że spełnił się dziś najczarniejszy scenariusz. Rosja dąży do likwidacji suwerenności Ukrainy. W tych trudnych dniach dla naszych sąsiadów, musimy okazać im solidarność – na poziomie państwowym, politycznym i ludzkim - powiedział na wstępie konferencji prasowej szef MSWiA Mariusz Kamiński.

- Następstwem tego co się teraz dzieje będzie fala uchodźców z Ukrainy. Podkreślam – uchodźców, ludzi, którzy będą uciekali przed bombami. Wszystkim okażemy solidarność. Przygotowujemy się od kilku tygodni do fali uchodźców. Zrobimy wszystko, by każdy znalazł bezpieczne schronienie. Polska jest bezpiecznym krajem dla swoich obywateli i będzie bezpiecznym państwem dla naszych sąsiadów. Będziemy wspierali każdego, kto pomocy będzie potrzebował - dodał Mariusz Kamiński.

Następnie głos zabrał Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. - Dziś we wczesnych godzinach porannych rozpoczęliśmy przygotowanie tzw. punktów recepcyjnych. Możemy już przekazać informację, że te punkty mają gotowość do przyjmowania Ukraińców. Na tę chwilę będzie 9 punktów recepcyjnych - poinformował Szefernaker.