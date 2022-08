Mariusz Czubaj: Żyjemy w kulturze futbolowego przesytu

Co Pan zapamięta z Mistrzostw Świata w Rosji?

One się właściwie dopiero rozpoczęły, a dla nas już skończyły, więc zapamiętam paździerzową grę polskiego zespołu, który był chyba najgorszym zespołem na tych mistrzostwach. I mecz z Japonią niczego w tej ocenie nie zmieni. Póki co, zapamiętam również determinację Niemców w meczu ze Szwedami, który kończyli w dziesiątkę, a jeszcze zdołali docisnąć Szwedów i zdobyć zwycięską bramkę. Na pewno zapamiętam znakomity mecz Serbów ze Szwajcarami, a także całą awanturę, która po tym meczu wybuchła, gdy dwóch piłkarzy szwajcarskich albańskiego pochodzenia - Xhaka i Shaqiri - wykonało gest polityczny. Od razu tutaj powiem, że brakuje mi tego rodzaju elementów we współczesnej piłce, a także w ogóle we współczesnym sporcie.

Czego konkretnie Panu brakuje?

Ubolewam nad tym, że piłka nożna stała się niesłychanie aseptycznym, pięknie opakowanym marketingowo, błyszczącym i całkowicie pozbawionym treści społecznych sportem. Ubolewam nad tym, że sportowcy mają być karani, albo federacje mają być karane za wykonywanie określonych gestów. Sport zawsze był nośnikiem idei politycznych i w ogóle nośnikiem idei społecznych. Jeżeli chcemy z tego zrobić fryzjerską rozrywkę całkowicie wyabstrahowaną z tego, że ten sport jednak w jakiś sposób funkcjonuje w rzeczywistości kulturowej, no to jest to kompletnie bez sensu. Skandali mi brakuje! Dzisiejsza piłka jest szczególnym przykładem pokazującym, w jaki sposób próbuje się wyrugować do zera wszystko to, co mogłoby być jakkolwiek kontrowersyjne politycznie, etnicznie, religijnie, czy genderowo.