Marine Le Pen goni w sondażach Emmanuela Macrona. Prezydent Francji ma też innego rywala

Nieco ponad pół roku dzieli nas od wyborów prezydenckich we Francji. Francuzi ruszą do urn 10 kwietnia. Faworytem w nadchodzących wyborach pozostaje urzędujący prezydent Emmanuel Macron. Druga w kolejności jest Marine Le Pen. Potwierdzają to wyniki sondaży, jak i analizy londyńskiej firmy Unibet.

Wybrany niespełna 5 lat temu na urząd prezydenta Francji Emmanuel Macron ma szansę na reelekcję, ale znów jego największą konkurentką jest Marine Le Pen. Na podium znalazł się również Xavier Bertrand – obecny prezydent regionu Hauts-de-France.

Powtórka sprzed 5 lat?

Według sondaży różnica pomiędzy Macronem i Le Pen jest niewielka. Urzędujący prezydent może liczyć na poparcie w granicach 24-29 procent. Z kolei na liderkę skrajnie prawicowej partii zamierza zagłosować ok. 24-27 proc. Francuzów.

Takie wyniki sugerują, że może powtórzyć się sytuacja z poprzednich wyborów, podczas których tych dwoje kandydatów zmierzyło się w drugiej turze głosowania. Jeśli znów do drugiej tury weszłaby Le Pen, urzędujący prezydent wygrałby z nią z wynikiem 56 do 44 procent. Gdyby w drugiej turze wyborów zmierzyli się obecny prezydent i Xavier Bertrand, to Francuzi chętniej głosowaliby na drugiego z kandydatów. Bertrand mógłby liczyć na 53proc. głosów.