Marianna Schreiber na castingu do Top Model 10 w TVN [ZDJĘCIA] Kim jest żona ministra Łukasza Schreibera z PiS?

Marianna Schreiber w Top Model

- Chyba się stresujesz, bo coś mało energii? - rozpoczęła rozmowę Joanna Krupa. Marianna Schreiber przyznaje przed jurorami, że zgłosiła się do programu nie mówiąc o niczym mężowi.

- Myślisz, że by się przestraszył, że zrobisz karierę w modelingu i go zostawisz, poznasz kogoś innego? - dopytywali jurorzy.

- Nie, absolutnie nie! Myślę, że to po prostu przeczy jego spojrzeniu na obraz naszej rodziny.

- Kim jest twój mąż?

- Jest politykiem.

- Twój mąż to jest ten minister?

- Tak.