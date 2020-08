Marian Banaś planuje duże wydatki z budżetu NIK

Onet informuje, że plan zakupu Marian Banaś przedstawiał już w czerwcu dyrektorom w NIK. Robocza nazwa projektu to „NIK 2.0. Wzmocnienie kontroli przez nowe technologie”. Według Onetu budzi on kontrowersje, głównie ze względu na olbrzymie wydatki, z którymi się wiąże. Łącznie miałoby to być ok. 50 mln zł, z czego 30 mln zł potrzebne jest na zakup systemów, a kolejne 20 mln na utrzymanie ich w kolejnych latach.

Onet pozyskał te informacje od dwóch niezależnych źródeł i wysłał w tej sprawie pytania do Izby.