Maria Ressa i Dmitrij Muratow laureatami Pokojowej Nagrody Nobla 2021

Norweski Komitet Noblowski ogłosił werdykt w piątek po godzinie 11. Nominacji do tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla było w tym roku 329, z czego 234 dotyczyło osób, a 95 - organizacji i instytucji. To trzecia największa liczba zgłoszonych kandydatów w historii, a wśród nich - poza samymi nagrodzonymi - wymieniano m. in. szwedzką aktywistkę na rzecz klimatu Gretę Thunberg, rosyjskiego opozycjonistę Aleksieja Nawalnego, białoruską opozycjonistkę Swiatłanę Cichanouską, oraz instytucje takie jak Reporterzy bez Granic (RSF), Ruch Obywatelskiego Nieposłuszeństwa w Birmie (CDM) czy Palestyńskie Centrum Praw Człowieka (PCHR).

Maria Angelita Ressa to filipińsko-amerykańska dziennikarka i publicystka. Jest współzałożycielką oraz dyrektorem generalnym portalu Rappler - filipińskiej witryny informacyjnej, obecnie jednej z największych w tym kraju, zatrudniającej ponad 100 dziennikarzy. Ressa jest laureatką wielu prestiżowych nagród za zasługi w walce o wolne i niezależne dziennikarstwo. W 2018 roku magazyn "Time" uhonorował tytułem "Człowieka Roku 2018" grupę dziennikarzy i publicystów z całego świata, którzy za swoje publikacje byli oskarżani o przestępstwa, skazywani na więzienie, prześladowani i mordowani. Jedną z nagrodzonych tytułem była właśnie Maria Ressa.