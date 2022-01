Maria Czubaszek i Wojciech Karolak byli ze sobą 40 lat. Ona w szale złości złamała mu dwa żebra. On poczuł się wyjątkowo, bo...

Ona była człowiekiem- orkiestrą. Pisarka, satyryczka, autorka tekstów piosenek, scenarzystka, felietonistka i dziennikarka. On - jeden z najbardziej znanych polskich muzyków jazzowych, kompozytor i pianista. Choć na pozór nic ich ze sobą nie łączyło, bo kobieta otwarcie przyznawała, że nie lubi jazzu, połączyła ich wielka miłość. Maria Czubaszek i Wojciech Karolak stworzyli związek, który przetrwał aż 40 lat. Ich wspólną cechą były wybuchowe charaktery. Jeśli się kłócili, to na dobre. Podczas jednej z takich kłótni ona złamała mu dwa żebra. On był wówczas wzruszony, bo... zrobiła to z zazdrości o niego.

Wojciech Karolak był drugim mężem Marii Czubaszek. Pisarka przez dziesięć lat była w związku małżeńskim z Wiesławem Czubaszkiem. Po rozwodzie przez kilka lat tworzyła nieformalny związek z pisarzem Jackiem Janczarskim. Później poznała jego- swoją wielką miłość, której... wcale nie nazywała "wielką".