Margaret na Instagramie. Najnowsze zdjęcia, które piosenkarka udostępniła na swoim profilu

Margaret to polska piosenkarka i autorka tekstów. Ma na swoim koncie kilka albumów muzycznych, które zyskały dużą popularność. Angażuje się w wiele akcji społecznych i charytatywnych. Sprawdź najnowsze fotki, które udostępniła na swoim Instagramie. 26.11.2021 na profilu pojawił się post: "Keeping up with jaszczurzyca // new @poptown.eu is out 🐣 📸 @jakub.owczarek @lukejascz @soniakieryluk @ankaszwec @marysia.duda @bartekjanuszhair @californiacandy @mariola_studios @danythebooy @yulia_warsawmule @marcelkk.studio. "

Margaret, czyli Małgorzata Jamroży jest polską piosenkarką, autorką tekstów i kompozytorką. Wydała kilka albumów muzycznych, a jej piosenki często stają się hitami. Margaret z wykształcenia jest projektantką mody. Brała udział w kilku akcjach społecznych i charytatywnych. Na swoim Instagramie Margaret udostępnia kadry z życia prywatnego, nagrania piosenek i kulisy sesji zdjęciowych.

Instagram Margaret. Zobacz nowe zdjęcia, które piosenkarka udostępniła na swoim profilu

Rozwiń

Keeping up with jaszczurzyca // new @poptown.eu is out 🐣 📸 @jakub.owczarek @lukejascz @soniakieryluk @ankaszwec @marysia.duda @bartekjanuszhair @californiacandy @mariola_studios @danythebooy @yulia_warsawmule @marcelkk.studio

Rozwiń

W co ty ześ się kurwa znowu mały wplatał? NOWY SINGIEL @urboishawty - KOCHA prod. @kacezet już w sieci! Sprawdzajcie // @gajahornbyrecords 📸 @pojman KLIP @yungssebv

Rozwiń

@urboishawty dołącza do grona @gajahornbyrecords 💌 nowa nuta URBOISHAWTY - KOCHA prod. @kacezet feat Margaret już 25.11 na kanale YT GH. Zapisujcie się do presave i te inne tegesy 🤍 I AM SO HAPPY I AM GONNA DIE

Rozwiń

Lately / p2

Rozwiń

Lately

Rozwiń

Ostatnio wzięłam udział w super projekcie nagrania audiobooka @meryspolsky - Jestem Marysia i chyba się zabiję dzisiaj, który Mery zrealizowała we współpracy z @audioteka. Ja migam Wam czytając jeden z wierszy - Krzycha szprycha. A do tego worka rozmaitości jeszcze jest niezwykła trasa koncertowa LIVE ACT z utworami z audiobooka. Oh, Mery! #audioteka #audiotekaklub #słuchajwklubie

Rozwiń

Zakończyliśmy MAGGIE VISION TOUR! Dziękuje Wam! Kochałam to 🤍 jeśli chcecie zobaczyć backstage z finału trasy w Warszawie wpadajcie na #oswiecenihedonisci Wraz z @mishon_official miałyśmy ostatnio dużo okazji do rozmów 💌 ogladajcie dzien z Margaret i inne tegesy 😉 a wy? Na jaki koncert się teraz wybieracie ?

Rozwiń

@gajahornbyrecords STARTUJE 🤍 Jezeli chcecie dolaczyc do grona artystow GHR - wiecej info w

bio #joingajahornby

Rozwiń

#joingajahornby @gajahornbyrecords

Rozwiń

MAGGIE VISION TOUR / 12.11 - Chorzów 13.11 - Zielona Góra - kto wpada ?