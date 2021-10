Marek Suski: To nie PiS chce doprowadzić do polexitu, a Donald Tusk

Polexit to fake news. To szkodliwy mit, którym opozycja zastępuje swój brak pomysłu na odpowiednią pozycję Polski w Europie – napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

Zdaniem Marka Suskiego Donaldowi Tuskowi „wyraźnie coś chyba zaszkodziło w Brukseli, bo przyjechał zupełnie odmieniony”. – To już nie jest ten sam Tusk, który był kiedyś, jak to mówili „seksi”. Teraz to już jakiś dziaders jest, po prostu, który bredzi, jak Piekarski na mękach – ocenił polityk PiS.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości, Marek Suski, odpowiadając na zarzuty opozycji, mówiące o tym, że „PiS chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej” powiedział polskatimes.pl, że to nie Prawo i Sprawiedliwość chce doprowadzić do polexitu, a Donald Tusk. – Tak mu się spodobał brexit, że wyprowadził Wielką Brytanię z Unii Europejskiej, a teraz zalęgło się w jego mózgu takie przeświadczenie, że i Polskę wyprowadzi – mówił.

Marek Suski pytany przez polskatimes.pl o to, czy jest tego samego zdania odpowiedział, że „to całkiem prawdopodobne”. – To przecież jego eurodeputowani, nawet wiceprezes partii, pisał projekty rezolucji potępiających Polskę. To oni mówili, że trzeba zamrozić te środki dla Polski. „Jak wygramy wybory, to się je wtedy odmrozi” – mówili. Więc te wypowiedzi i działania wszystkie świadczą o tym, że pomysł na obalenie rządu, czyli „ulica i zagranica”, pozostaje aktualny. Więc tu zagranica mówi, że nam zabierze środki, a ulica mówi, że „nie chcemy wyprowadzić Polski z UE” – powiedział.