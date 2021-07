Marek Suski o ustawie medialnej: Nawet we własnym obozie politycznym nie mamy poparcia

Projekt grupy posłów PiS trafił do Sejmu w ubiegłym tygodniu. Zakłada on m.in. konieczność sprzedaży udziałów w mediach przez firmy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W praktyce oznaczałby on przede wszystkim uderzenie w amerykański koncern Discovery oraz wchodzącą w jej skład stację telewizyjną TVN.

Jak przyznał w środę przedstawiciel wnioskodawców i twarz projektu ustawy Marek Suski, przyszłość całej koncepcji "rysuje się raczej w kolorach ciemnych, a może nawet czarnych".

- Jeżeli nie mamy nawet we własnym obozie politycznym poparcia dla takiego rozwiązania, to raczej się go uchwalić nie da. To smutne, że nasi koalicjanci mówią, że nie poprą tego rozwiązania. - przyznał w TV Republika poseł PiS. - Jestem zdziwiony i zniesmaczony - dodał Suski.

Pytany o to, czy projekt zostanie wycofany, czy też wprowadzone zostaną do niego poprawki Suski odparł, że "jest zdziwiony, że wicepremier rządu nie popiera rozwiązań, które mu prezentujemy". Poseł Prawa i Sprawiedliwości odniósł się w ten sposób do słów przewodniczącego Porozumienia Jarosława Gowina, który kilka dni temu mówił o tym, że projekt nie był konsultowany z koalicjantami, a jego partia nie poprze "rozwiązania, które służyłoby do ograniczania pluralizmu mediów".