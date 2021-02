Marek Suski: Jeżeli niemiecki wydawca kłamstwami atakuje polską fabrykę to mamy obowiązek jej bronić. Tłumaczy się z wpisów na Twitterze

Marek Suski z PiS opublikował w piątek, 12 lutego 2021 r., na Twitterze wpisu porównujący działania portalu Onet.pl do zbrodni nazistowskich. Jak poinformował w weekend portal, zostaną podjęte w tej sprawie kroki prawne przeciwko posłowi PiS.

„Niemcy są wzorem dbałości o praworządność w Polsce i mają długą tego tradycję. Kiedyś egzekucje dziś ONET!” - napisał w piątek na Twitterze Marek Suski.

Po małej burzy medialnej poseł usunął wpis. - Wycofałem ten wpis, chociażby przez szacunek dla ofiar, ale faktem jest, że w czasie wojny Niemcy dokonali straszliwych zbrodni w Polsce. Również na pracownikach fabryki broni dokonano egzekucji, również na kobietach, na nieletniej dziewczynce związanej z rodziną związaną z fabryką broni. Niemcy prześladowali pracowników fabryki broni. To jest niemiecki wydawca. Niemcy dokonali zbrodni na pracownikach. Kłamstwa w Onecie, też z niemieckiego wydawcy, pojawiają się ataki nieprawdziwe, kłamliwe na fabrykę broni. Ze strony Niemiec powinni się powstrzymać, chociażby dlatego że nie zadośćuczyniono w Polsce, nie było żadnych reparacji. Przynajmniej niemieccy wydawcy powinni się powstrzymać od ataku na Polskę (…) Jeżeli niemiecki wydawca kłamstwami atakuje polską fabrykę to mamy obowiązek jej bronić. To obrona polskiego interesu i polskiego honoru - oświadczył w poniedziałek, 15 lutego 2021 r., w "Sednie Sprawy" w Radiu Plus.