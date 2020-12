Marek Sawicki: Premier Mateusz Morawiecki nie musi być zakładnikiem radykała Zbigniewa Ziobry i Solidarnej Polski

Poseł na antenie RMF FM stwierdził także, że Paweł Kukiz już od jakiegoś czasu szukał wsparcia u innych stronnictw – zarówno w Prawie i Sprawiedliwości, jak i u Zbigniewa Ziobry, czy Włodzimierza Czarzastego.

Marek Sawicki został także zapytany o możliwość koalicji Polskiego Stronnictwa Ludowego z Szymonem Hołownią. - On mówi, że oczywiście bez polityków, bez partyjności, przygotowuje się do bycia premierem, ma świetny program, chcielibyśmy rzeczywiście to zobaczyć, o tym porozmawiać, podyskutować. I tak jak zawsze, w sprawach, które są zgodne z polską racją stanu i programem PSL, będziemy go wspierać. Natomiast tam, gdzie będzie to niezgodne z naszą racją stanu, polską racją stanu i interesem Polskiego Stronnictwa Ludowego, tam nie będzie współpracy – odpowiedział redaktorowi poseł. Dodał także, że pierwsze rozmowy się już odbyły, jednak „daleko na razie do współpracy”.