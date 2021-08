Marek Sawicki: Niech poseł Nitras odczepi się ode mnie jako katolika

Nawiązując do słów posła Koalicji Obywatelskiej, Sławomira Nitrasa, które wypowiedział podczas „Campus Polska”, zapytam Pana czy katolików powinno się karać za ich wiarę?

Sławomir Nitras miał szansę stać się poważnym politykiem. Jednak w mojej ocenie, przez ostatnie 5-6 lat, pokazuje, że kreuje się bardziej na „happenera” w stronę Palikota. Słowa posła Nitrasa to zupełny absurd i świadczą o tym, że oderwał się on od rzeczywistości.

Sławomir Nitras mówił o „opiłowaniu z pewnych przywilejów” katolików. Osobiście nie mam wrażenia, żeby katolicy w Polsce mieli więcej przywilejów niż inni.

Problem polega na tym, że poseł Nitras nie rozróżnia katolika i katolicyzmu od instytucji Kościoła katolickiego. Jak w każdej instytucji, także w Kościele, znajdą się wady. Natomiast niech poseł Nitras odczepi się ode mnie jako katolika, bo ja nie czuję się w żaden sposób uprzywilejowany.