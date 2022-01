Marek Pęk po kongresie PO: Gdyby oni teraz rządzili, byłaby totalna katastrofa

– Wypowiada się słabo, jego myśli wydają się być wyciągane na siłę gdzieś z głębi głowy albo z jakichś karteczek. Czasem drobne gesty wskazują na to, że jest poddenerwowany, nie czuje się zbyt pewnie – ocenił. Jak dodał, środowisko PO patrzy jednak na swojego lidera jak „wyznawcy patrzą na swojego guru i im to odpowiada”.

Marek Pęk stwierdził, że dzisiejsze przemówienie Tuska to stała konwencja, w której polityk ten występuje od swojego powrotu do polityki krajowej. – To są różnego rodzaju insynuacje, pomówienia, robienie z rządów PiS-u jakiegoś największego zła, kompletnie odrealnione spojrzenie na sytuację Polski i Europy – wskazał.